Ciro Gomes recebe primeira dose da vacina contra Covid-19 em Fortaleza

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT-CE), foi munizado neste sábado, 3, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ciro fez um apelo para que mais imunizantes sejam disponibilizados aos brasileiros. Provável candidato à presidência da República em 2022, ele também criticou o valor da nova rodada do auxílio emergencial e pediu que o benefício retornasse a ser de R$ 600, como no ano passado. Atualmente, o auxílio está entre R$ 150 e R$ 375.

Ciro Gomes tem 63 anos, faixa etária liberada para receber o imunizante em Fortaleza. Não foi divulgada qual a vacina foi aplicada no ex-governador.

“Quero agradecer do fundo do meu coração os cientistas que desenvolveram essa vacina que vai salvar vidas. Quero agradecer também do fundo do meu coração os profissionais da saúde que estão aqui a linha de frente se arriscando para proteger o nosso povo, Quero exigir também que essa vacina não seja só para quem já tem 63 anos como eu, mas que seja para todos, e que haja socorro de R$ 600, isso que precisamos lutar”, disse emocionado.

O ex- presidente Luis Inácio Lula da Silva também foi para vacinado neste sábado, 3, com a segunda dose do imunizante.

