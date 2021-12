Círculo aparece em plantação e moradores suspeitam de ETs

Moradores do povoado Beija-Flor, na zona rural de Tocantins, estão assustados com um círculo que apareceu misteriosamente no meio de um canavial. A população do município, onde vivem cerca de 100 mil habitantes, acha que o local foi visitado por extraterrestres.

O círculo foi encontrado pelo dono da fazenda onde o sinal apareceu. Kleber Pires disse que acordou durante a noite com o barulho dos animais, que estavam inquietos. Ao levantar para ver o que estava acontecendo, ele avistou o círculo na plantação.

