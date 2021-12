Cinquenta e oito quilos de maconha são apreendidos na divisa Bahia-Pernambuco

Cinquenta e oito quilos de maconha foram apreendidos na noite de sábado, 20, na divisa entre Bahia-Pernambuco, durante operação conjunta da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na ação, dois homens foram presos em flagrante.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os policiais teriam recebido uma denúncia anônima sobre veículos suspeitos circulando na região da divisa entre os dois estados. Assim, as equipes fizeram um bloqueio em três pontos, sendo um no município de Bendengó-BA e dois em Ibó-PE.

Com a realização do cerco, os automóveis foram abordados em território pernambucano. Em um primeiro veículo, modelo Chevrolet Spin, foram apreendidos 58,2 quilos da erva em tabletes e R$ 712 em espécie. Outro veículo, modelo Volkswagen Saveiro, com restrição de roubo, fazia a escolta da droga e também foi interceptado.

De acordo com o subcomandante Mário Baeta, a droga e os dois suspeitos que conduziam os veículos foram encaminhados para a Delegacia de Cabrobó, em Pernambuco.

