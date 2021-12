Cinco pessoas morrem em queda de avião em Manaus; uma sobreviveu

Um avião de pequeno porte caiu em Manaus, no Amazonas, nesta quarta-feira, 7. Cinco pessoas morreram no acidente, incluindo uma criança de 4 anos.

Uma pessoa sobreviveu a queda. As vítimas não foram identificadas. O Corpo de Bombeiros está no local. Não há informações sobre a circunstância do acidente.

Acidentes aéreos

Nos últimos dias foram registrados diversos acidentes envolvendo aeronaves. Na segunda, 5, o piloto de um avião de pequeno porte morreu após o equipamento cair em um cemitério no Paraná. Um fotógrafo, único passageiro, ficou ferido.

No fim de semana, quatro pessoas também morreram na queda de um helicóptero em São Paulo. Entre as vítimas estava uma noiva que seguia para seu casamento.

No último dia 29 de novembro, o avião que transportava a equipe da Chapecoense caiu, matando 71 pessoas e deixando seis feridos.

