Cidades do Amapá têm quinto apagão em sete meses

Cidades do Amapá registraram nesta quarta-feira, 16, um apagão total, o quinto desde novembro do ano passado. Ainda não há informações exatas sobre o número de cidades atingidas pela suspensão no fornecimento de energia. O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que ainda investiga o que ocorreu.

Segundo o G1, o serviço já havia sido restabelecido em alguns bairros da capital Macapá depois de 30 minutos. A falta de energia, porém, continua em outros municípios, como Mazagão, na região metropolitana.

Em novembro, 13 das 16 cidades amapaenses ficaram sem energia durante quatro dias e com fornecimento parcial durante 22 dias.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) afirmou que a falta de energia desta quarta "foi provocada pela saída da Linha de Transmissão de 230 KV entre Jurupari e Laranjal do Jari", no sul do estado. Além disso, a distribuidora disse que "já acionou o Operador Nacional do Sistema e está aguardando recuperação deste trecho para recompor os sistemas de distribuição".

