Cidade pernambucana é febre nas redes com cachaça de maconha

Cabrobó, município a 531 km do Recife, virou notícia nas redes sociais por causa de um produto, uma cachaça artesanal com raiz de maconha, a "Pitúconha".

A cidade fica no chamado "polígono da maconha", numa região de Pernambuco conhecida da polícia pela produção da erva com irrigação da água do rio São Francisco.

O "souvenir" está à enda em bares e carrinhos que vendem espetinhos de carne. A dose custa R$ 1, já a garrafa, plagiando a famosa cachaça pernambucana, sai por R$ 30.

No rótulo, a informação do fabricante: "Aguardente de cana adoçada com raiz de maconha". A brincadeira continua com a frase "o Ministério do Transporte adverte: o perigo não é um jumento na estrada. O perigo é um burro no volante".

