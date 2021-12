Ciclone bomba e tempestades provocam estragos em Santa Catarina

Um ciclone bomba e tempestades causaram pelo menos três mortes e outros estragos, nesta terça-feira, 30, em Santa Catarina. As rajadas de vento passaram dos 100 km/h em algumas regiões e mais de 1,5 milhão de residências ficaram sem energia, de acordo com as Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

O mau tempo deve continuar até esta quarta, 1º. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, também houve destelhamento de imóveis e queda de árvores. Em Chapecó, no Oeste do Estado, uma idosa morreu após ser atingida por uma árvore.

Já em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, após ser atingido pela fiação elétrica, um homem perdeu a vida. Por fim, uma estrutura caiu em Tijucas, causando a terceira morte, ocorrência que ainda está em andamento.

Diversas rodovias ainda estão interditadas em diversas localidades do Estado e grande parte da capital ainda estava sem energia no início da noite desta terça.

