Ciclista é salvo por colchão que cai do carro atropelador

Um ciclista foi salvo por um colchão que caiu da caçamba da caminhonete que o atropelou em Foz do Iguaçu, no Paraná, na tarde de segunda-feira, 17.

O acidente foi gravado por câmeras de segurança de uma autoescola. As imagens mostram o momento em que o ciclista é tocado por uma caminhonete e salvo do impacto no chão pelo colchão.

O acidente aconteceu na Avenida Morenitas, uma das mais movimentadas do bairro Porto Meira. O ciclista não se machucou, segundo os funcionários da autoescola, e também não foi localizado depois.

O motorista da caminhonete que transportava o colchão voltou al local, depois de algumas horas, quando percebeu a falta do colchão, e só então soube do que havia acontecido. Veja o vídeo:

Da Redação

