Chuva provoca empilhamento mais de 30 carros em Minas

Quarenta minutos de chuva foram o suficiente para provocar um temporal com cara de "tsunami", no distrito Venda Nova, em Belo Horizonte (MG), na noite desta terça-feira, 27.

Na região de Vilarinho, uma avenida movimentada do bairro, diversos carros chegaram a ser arrastados pela forte correnteza. Só quando a água diminuiu foi possível ver o estrago: cerca de 30 carros empilhados, barro, galhos e muito lixo.

Quem trafegava pela avenida no momento da chuva não conseguiu esconder o pânico. Passageiros de alguns ônibus subiram no teto do veículo e motoristas abandonaram os carros.

"Esse que eu vi aqui foi o pior. Já tiveram outros, mas não igual esse. Foi igual um tsunami", disse Gilberto Pereira, dono de um guincho, à reportagem da Globo Minas.

De acordo com a Defesa Civil, em cerca de 40 minutos choveu 57 milímetros, o equivalente a mais de 40% do esperado para todo o mês de outubro.

