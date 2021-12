Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos nesta segunda-feira, 6, segundo informe do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. A chuva que cai na capital desde o sábado voltou forte nesta segunda-feira e atinge principalmente os bairros de Parelheiros e Jardim Ângela, na zona sul, e Sapopemba, São Rafael, São Mateus e Parque do Carmo, na zona leste.

A precipitação é intensa também nos municípios de Suzano e Mogi das Cruzes. A previsão divulgada pelo CGE é de que as próximas horas sigam com chuva em toda a cidade.

Para os próximos dias, a chuva deve diminuir, mas o frio deve retornar. "As áreas de instabilidade associadas com o sistema frontal se afastam do Estado de São Paulo nos próximos dias, entretanto uma massa de ar polar provoca acentuado declínio das temperaturas no decorrer da semana", informou o centro.

Nesta terça, 7, o dia deve começar com tempo fechado e chuvoso, com potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra, de acordo com a Prefeitura. "No decorrer do dia as condições de chuva diminuem, mas o céu permanece com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínimas de 16ºC e máximas que não devem superar os 20ºC. A entrada de uma massa de ar de origem polar causa acentuado declínio das temperaturas no final do dia."

Para a quarta, 8, a previsão é de retorno do sol no decorrer do dia, mas as temperaturas entram em declínio com a chegada da massa de ar frio. Os termômetros variam entre mínimas de 11ºC e máximas que não devem superar os 18ºC.

