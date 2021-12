Chega a 120 número de feridos em acidente com ônibus no Rio

Pelo menos 120 pessoas ficaram feridas em acidente ocorrido no corredor exclusivo de ônibus BRT Transoeste, na manhã desta terça-feira, 13, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, no entanto, nenhuma vítima teve ferimentos graves.



O acidente ocorreu por volta das 7h30 na Estação Cetex, quando dois ônibus colidiram. Bombeiros do quartel de Pedra de Guaratiba foram acionados para socorrer as vítimas no local.



Pouco antes das 8h, outro acidente envolveu dois ônibus no mesmo corredor de BRT, mas na Estação Pontal. Os bombeiros estão socorrendo as vítimas, mas, segundo a assessoria de imprensa da corporação, ainda não há um número total de feridos. O BRT Transoeste já está funcionando normalmente, de acordo com a assessoria do BRT.

adblock ativo