Chefe do centro de combate a incêndios do Ibama deixa cargo um mês após nomeação

Um mês após ser nomeado chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), José Carlos Mendes de Morais pediu exoneração do cargo na sexta-feira, 9. O Prevfogo faz parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e é responsável pela política de combate aos incêndios florestais.

A nomeação dele havia sido publicada em 11 de setembro deste ano no Diário Oficial da União, por meio de uma portaria assinada pelo presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim.

O pedido de demissão vem no momento que o Pantanal e a Amazônia registram recordes de queimadas. No último setembro, a Amazônia registrou o maior número de queimadas em 10 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em comparação com 2010, do dia 1° de janeiro a 30 setembro foram registrados 102.409 casos. Neste ano, no mesmo espaço de tempo, foram confirmados 76.030 casos. O número de casos superou, nesta quinta-feira, 8, os dados do ano passado. São 81.805 contra 89.176, em 2019.

Já no Pantanal, o fogo já incinerou a 3,461 milhões de hectares. Segundo balanço que o governo do Mato Grosso do Sul divulgou na tarde desta quinta-feira, 1º, só no estado o bioma já perdeu 1,408 milhão de hectares. Além disso, no Mato Grosso, as chamas consumiram outros 2,053 milhões de hectares.

