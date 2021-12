Chef renomada tem 160 kg de comida apreendida no Rock in Rio

Eleita em 2015 a melhor chef mulher da América Latina, Roberta Sudbrack teve produtos apreendidos pela Vigilância Sanitária. O órgão descartou cerca de 160 kg de ingredientes que seriam usados no Rock in Rio.

Após a situação, ela decidiu suspender sua participação no evento e desabafou nas redes sociais. “Sem nenhum bom senso ou razoabilidade, jogaram fora mais de 80 kg de queijo dentro da validade, assim como 80 kg de linguiça fresca e previamente aprovada pelo controle do evento Rock in Rio. Todos inspecionados pelos órgãos sanitários dos seus Estados. O motivo? Faltava 1 carimbo, um selo, uma coisa qualquer”, reclamou a chefe.

Após a ação da Vigilância Sanitária, a chef decidiu que não iria mais preparar pratos no Rock in Rio deste ano. “Estou fechando a minha operação no Rock in Rio porque a minha ética, o meu profissionalismo e as minhas convicções não me permitem ver uma cena dessas. Comida da melhor qualidade sendo jogada fora enquanto tantas pessoas morrem de fome no mundo”, afirmou.

Ela também afirmou que vai tentar na Justiça preservar o restante do estoque, que ela pretende doar. “Estou entrando com uma liminar na justiça para salvar o restante de toda a mercadoria que temos em estoque para que possamos pelo menos doar a quem precisa. E me comprometo não só a doar, mas preparar essa comida da melhor qualidade e da qual eu me orgulho de servir há mais de 25 anos para quem precisa”, disse Roberta, que já trabalhou na cozinha do Palácio do Planalto.

