CGU identifica servidores com Bolsa Família na Bahia

A Controladoria Geral da União (CGU) identificou servidores, empresários, produtores rurais, familiares de autoridades, alunos de escolas particulares e pessoas falecidas como beneficiários do Bolsa Família, de acordo com relatório divulgado no início deste ano. A fiscalização realizada no final de 2012 constatou irregularidades em todo país, incluindo a Bahia.

De acordo com relatório do CGU, cinco servidores públicos, incluindo dois da Secretaria de Educação do Estado e da Assembleia Legislativa da Bahia, estão entre as 13 milhões de famílias no país que recebem o benefício.

Todos os 58 relatórios divulgados pelo CGU apontam indícios de irregularidades. São mais de cinco mil benefícios pagos para pessoas que tem renda per capita superior ao limite máximo do programa.

O CGU informou ao UOL que o cadastro do Bolsa Família deve ser fiscalizado por amostragem pelos municípios, já que as informações são autodeclaratórias. Os beneficiários não precisam comprovar os dados por meio de documentos, portanto, é possível ter fraude.

A fiscalização cabe ao município, estado e governo federal. Para resolver falhas encontradas, a CGU faz recomendações ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

