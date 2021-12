Os consumidores da cerveja Skol, em breve, irão encontrar nas prateleiras, latinhas em cinco cores diferentes, que vão representar os tons de pele. A intenção da marca é representar a diversidades e beleza das cores das pessoas.

Para o desenvolvimento da ação de marketing e campanha publicitária, a Skol formou parceria com o Coletivo Mooc, movimento de arte, música, audiovisual e moda.

A previsão é que os anúncios da novidade comecem a ser veiculados na próxima quarta-feira, 5, quando será lançado um vídeo de divulgação da campanha, sendo que as latinhas coloridas devem chegar aos poucos em alguns estados. No entanto, o kit com os cinco modelos serão vendidos na loja online da empresa, enquanto houver estoque.

A Skol também irá disponibilizar uma ferramenta na web que permitirá a qualquer pessoa criar uma lata digital baseado no tom da própria pele. Um sistema randômico colocará a lata do usuário brindando com outro tom de pele e a foto poderá ser compartilhada nas redes.

A ação foi desenvolvida em parceria com o Coletivo Mooc, de arte, música, audiovisual e moda (Fotos: Divulgação)

Cervejaria lança edição limitada de latas com cores de tons de pele

