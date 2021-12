Cerca de 77% das mulheres brasileiras já sofreram assédio on-line, aponta estudo

Uma pesquisa mundial realizada pela ONG Plan International revela que 77% das meninas e jovens mulheres brasileiras já sofreram com assédio on-line. Enquanto que, no mundo, 58% das meninas já foram assediadas ou abusadas on-line. O levantamento foi feito com 14 mil meninas de 15 a 25 anos, em 22 países, sendo 500 delas do Brasil.

Sendo parte da campanha mundial 'Meninas Pela Igualdade', o estudo destaca que em redes sociais como Facebook e Instagram esses ataques são mais recorrentes. Das que afirmaram ter sofrido assédio, 62% das brasileiras disseram que a situação aconteceu no Facebook (39% no estudo global) e 44% no Instagram (23% no global). Além disso, no Brasil, os ataques via WhatsApp também são relevantes, com 40%.

Após o trauma da violência online, no mundo, 19% das meninas assediadas pararam ou reduziram o uso da plataforma onde a violência ocorria. Já 12% mudaram a forma de se expressar.

No Brasil, 39% das meninas que já sofreram assédio on-line ignoraram seus assediadores e permaneceram usando a rede social da mesma forma.

22% das entrevistadas afirmam que elas ou uma amiga ficaram tensas por sua segurança física. 46% das brasileiras enfrentam mais assédio nas redes sociais do que na rua.

No estudo global, o tipo de ataque mais comum é a linguagem abusiva e insultuosa, relatada por 59% das meninas que foram assediadas, seguido por constrangimento proposital (41%), vergonha do corpo e ameaças de violência sexual (ambos 39%).

