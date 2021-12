CEO da CNN Brasil, Douglas Tavolaro deixa o canal

O jornalista Douglas Tavalaro, idealizador e CEO do canal CNN Brasil anunciou que está deixando a empresa. O comunicado enviado aos funcionários nesta quinta-feira, 25, informou que o Tavalaro não vai mais fazer parte do canal.

Num texto enviado à imprensa, Tavolaro é creditado dizendo três frases a respeito desta mudança: "Foi uma realização profissional memorável implantar a marca CNN no Brasil. Tenho uma alegria enorme do que fizemos. Desejo todo sucesso à empresa".

Segundo a CNN, o nome do substituto de Tavolaro no cargo de CEO será anunciado nas próximas semanas. "Uma transição de gestão será realizada e se estenderá pelo período 90 dias", diz o comunicado do canal.

"A CNN Brasil agradece a Tavolaro e reconhece sua importância desde a concepção do projeto. Seu desempenho foi fundamental para consolidar a empresa como uma das principais e mais premiadas operações jornalísticas do país."

