Centenas de pessoas protestam em Manaus contra fechamento do comércio

Por conta de um decreto que proíbe a abertura do comércio não essencial por 15 dias em Manaus, uma multidão se reuniu em protesto, na manhã deste sábado 26, no Centro da cidade, contra a medida. O novo decreto visa frear alta de casos e internações por Covid-19, segundo o governo.

Centenas de manifestantes se aglomeram no local, exigindo a suspensão do decreto. Eles cantaram o hino nacional, gritam palavras de ordem e caminham pela avenida, conforme o G1.

Até esta sexta-feira, 25, mais de 5,1 mil pessoas morreram com a doença no estado, e quase 600 encontravam-se internadas. A média móvel de mortes por Covid do Amazonas, nesta sexta, apresentou alta.

Segundo o governo, o hospital referência para tratamento da doença, Hospital Delphina Aziz, tem quase 100% de ocupação de leitos clínicos e UTI.

Por meio de nota, o Governo do Amazonas afirmou que estuda medidas para amenizar as perdas. O governo também reforçou que as medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 no período das festividades de fim de ano "são essenciais neste momento".

A medida prevê multas de até R$ 50 mil para os estabelecimentos que insistirem em abrir nos próximos 15 dias no estado.

adblock ativo