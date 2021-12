Cena inusitada: gato preto deita na cauda de vestido de noiva

Um gatinho preto surpreendeu todos os participantes da cerimônia de casamento de Bruna Rizzo e Paulo Henrique Camargo, no último sábado, 8, na Igreja Cristo Redentor em Vitória, Espírito Santo.

Os funcionários da paróquia já estão acostumado com gatos circulando durante a missa pois o padre local sempre cuida dos felinos da região. No entanto, nem mesmo eles esperavam que o gatinho entraria na igreja e se deitaria justamente na cauda do vestido da noiva.

"Eu estava chegando com a noiva da sessão de fotos do making of quando me avisaram que o gato estava nas redondezas da igreja, mas eu não esperava jamais que ele tivesse a ousadia de deitar no vestido dela", conta o fotógrafo Wagner Breciane.

Ele relata que todos os convidados ficaram surpresos. O noivo Paulo Henrique contou à noiva sobre o novo convidado da celebração, acomodado em seu vestido. Na hora, Bruna não queria nem olhar, diz o fotógrafo. Mas, na segunda-feira, 10, após uma pesquisa na internet, ela já estava certa de que o acontecimento foi um sinal de sorte.

adblock ativo