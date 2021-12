Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado

O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado na noite desta segunda-feira, 22. Segundo a assessoria de Imprensa do ministro, “todas as medidas cabíveis” contra o hacker serão tomadas nesta terça-feira, 23.

A assessoria pediu que sejam desconsideradas “todas e quaisquer mensagens vindas do número” do ministro e pessoas do gabinete.

O hacker criou uma conta no aplicativo de mensagens Telegram em nome do ministro.

No último domingo, 21, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) informou pelo Twitter que teve o telefone clonado. Segundo ela, bandidos mandaram mensagens para jornalistas em seu nome. Ela acrescentou que também recebeu ligações do próprio número, assim como ocorreu com o ministro da Justiça, Sergio Moro. “A polícia já foi acionada”, afirmou a deputada.

adblock ativo