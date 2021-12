CCJ aprova texto das 'Diretas Já'

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto original da PEC 67/2016, de autoria do senador José Reguffe (sem partido-DF), que estabelece eleições diretas para Presidência e Vice-Presidência da República, caso os cargos fiquem vagos em até três anos de mandato. O texto determina que as regras eleitorais só podem ser alteradas em, no mínimo, um ano antes da eleição.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ), relator da PEC, ainda apresentou um substitutivo, onde as novas regras não teriam que cumprir a anualidade, mas a ideia foi rejeitada.

O texto segue para votação em plenário, com todos os senadores. Depois, passa pela Câmara dos Deputados.

adblock ativo