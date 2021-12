Casos de microcefalia sobem 16%; na Bahia, foram 271

Os casos de microcefalia aumentaram 16% em apenas uma semana, de acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, 22. A Bahia continua sendo o terceiro estado com maior número de casos possivelmente relacionadas ao vírus Zika, com 271 registros a mais nesse período. No Brasil, o total foi de 2.782 casos suspeitos e 40 mortes.

As ocorrências estão distribuídas em 618 municípios de 20 unidades da Federação. Pernambuco continua sendo o estado com maior número de casos, com 1.031, seguido pela Paraíba, com 429.

Perigo no fim de ano

O Ministério da Saúde alerta para a necessidade de reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chicungunya e do vírus zika nas férias e festas de fim de ano, período marcado por chuvas em muitos estados e com maior circulação de pessoas, como afirma o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Carlos Nardi.

"Muitas atividades e festas estarão produzindo uma enorme quantidade de descartáveis, de latas que estarão sendo consumidas. Nós estamos querendo exatamentente transferir a responsabilidade de descarte ecologicamente correto para que todos não deixem expostos copinhos, copos, garrafas, latas, tampas de garrafa."

De acordo com o Governo, 266 mil agentes comunitários de saúde trabalham nas ações de combate ao mosquito e cuidado com os criadouros no país. O objetivo é visitar 100% das casas até o dia 31 de janeiro.

Doação de sangue

De acordo com a pasta, um paciente contraiu o vírus zika depois de receber transfusão de sangue em um hospital de Campinas, em São Paulo. O órgão informou que o doador não sabia da doença, e fez uma notificação assim que começaram os sintomas. Os exames constataram a presença do vírus nos dois pacientes, mas, segundo o Ministério da Saúde, não é possível afirmar que o motivo foi a transfusão.

O ministério alertou que não há motivos para deixar de doar sangue, principalmente neste momento em que os estoques tendem a baixar em todo o país. Mas quem teve zika deve esperar um prazo de 30 dias para fazer a doação, para evitar possíveis infecções.

