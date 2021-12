Casos de meningite aumentam durante o inverno

Com a chegada do inverno nesta quinta-feira, 21, o clima na cidade muda. As temperaturas mais baixas fazem com que as pessoas passem a ficar mais tempo dentro de casa, isolando-se em ambientes fechados, o que faz aumentar o risco de proliferação das meningites.

A neuropediatra Andrea Weinmann pede os pais protejam seus filhos durante esta época do ano. "No Brasil, a notificação de um caso de meningite é obrigatória. Assim, de acordo com essas notificações, foi possível estabelecer a sazonalidade dessa doença no inverno", explicou.

Meningite é um processo inflamatório das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença tem diferentes origens, entretanto a meningite infecciosa – que pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e protozoários – é a mais comum. Os grupos que apresentam mais riscos de desenvolver essa enfermidade são crianças menores de 5 anos e adultos com mais de 60 anos.

"Grande parte das meningites bacterianas é causada por um crescimento anormal das colônias de bactérias que habitam a nasofaringe e a orofaringe. As bactérias se multiplicam e resistem às defesas do organismo. Com isso, atingem a corrente sanguínea e chegam ao sistema nervoso central, levando à infecção das meninges e da medula", comenta a especialista.

Todos os tipos dessa doença podem ser transmitidos por contato direto, através de gotículas e secreções do nariz e da garganta – como tosse, espirros e beijos –, sendo que a pneumocócica pode ser transmitida pelo contato indireto, por meio de objetos contaminados pelas secreções nasais e da garganta. A pneumocócica é considerada a mais grave, por estar associada a altas taxas de mortalidade e de complicações, como hidrocefalia, edema cerebral (inchaço), hemorragia intracraniana, entre outras.

O tratamento tem como principal objetivo conter a infecção, portanto são administrados antibióticos por via endovenosa; e a criança é monitorada constantemente, para avaliar a necessidade de terapias de suporte, como reposição de líquidos, medição dos sinais vitais, entre outros cuidados, explica a médica.

Inicialmente, a meningite se manifesta com febre elevada e forte dor de cabeça. Porém esses não são os únicos sintomas da doença, já que ela pode apresentar formas distintas quando o infectado é adulto ou bebê. "A criança pode apresentar também sensibilidade à luz (fotofobia), sonolência e letargia. No exame clínico, procuramos os sinais clássicos da irritação das meninges, como rigidez da nuca e flexão involuntária dos membros inferiores quando o pescoço é fletido (flexionado), além do sinal de Kernig (impossibilidade de estender a perna em um grau específico quando a perna é flexionada)", afirma a neuropediatra.

Como se trata de uma emergência médica, pois precisa de diagnóstico e tratamento imediatos para reduzir o risco de sequelas, como surdez e atrasos neuropsicomotores, é preciso que os pais fiquem sempre atentos aos sintomas e procurem um pronto-socorro assim que possível, mesmo que seja para descartar a suspeita da doença.

O médico irá realizar o exame clínico e solicitar, na maioria dos casos, o exame de líquor, entre outros.

Após esse procedimento, o início da terapia antibacteriana endovenosa deve ser imediato, por isso a criança é internada imediatamente, ainda no pronto-socorro. Outra maneira de combater a doença é a vacinação. A maior parte das vacinas está incluída no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS), e algumas só estão disponíveis em clínicas particulares. "A imunização, sem dúvida, é a melhor forma de prevenir as meningites, portanto os pais precisam estar atentos ao calendário de vacinação e imunizar a criança corretamente", conclui a especialista.

