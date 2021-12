Caso Miguel: ex-patroa teria 'simulado' apertar o botão do elevador, diz advogado

O advogado de Sari Corte Real, Pedro Avelino, contou nesta terça-feira, 30, que a ex-patroa da funcionária doméstica Mirtes Souza, mãe de Miguel Augusto, afirmou ao delegado ter apenas 'simulado' apertar o botão do elevador utilizado pela criança.

No ocorrido, Miguel teria subido sozinho até o nono andar do edifício de luxo em Recife, quando despencou de altura de, aproximadamente, 35 metros. As câmeras de segurança do prédio captaram o momento em que o menino entra no elevador e Sari, que estava ao lado, não faz nada para impedí-lo. Em seguida, aparece ele subindo aos andares superiores.

Primeira-dama da cidade de Tamandaré, Sari prestou depoimento na segunda-feira, 29, assim como seu marido, o prefeito Sérgio Hacker (PSB-PE). Ela é suspeita de homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e chegou a ser presa, mas foi liberada após o pagamento de fiança.

De acordo com o advogado, a mulher afirmou que simulou apertar o botão para "tentar convencer o garoto a sair do elevador", uma vez que ele teria entrado e saído outras vezes. Na delegacia, Sari ainda contou ter tentado entrar em contato com Mirtes por três oportunidades, mas sem sucesso.

Avelino também contou que sua cliente se solidariza a Mirtes, mas que não é responsável pela morte de Miguel.

