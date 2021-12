Caso Marielle: acusado de assassinato é condenado a cinco anos de prisão

O ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no atentado que resultou nas mortes da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a cinco anos de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido.

Élcio Queiroz foi preso em março de 2019, na zona norte do Rio, acusado de participação no crime contra Marielle. Na época, os policiais civis encontraram na casa do ex-policial duas pistolas, carregadores e munição, e em seu carro foram encontradas oito balas de fuzil. Um novo processo foi aberto, em paralelo à ação penal sobre os assassinatos de Marielle e Anderson, para averiguar a quem pertencia as amas e a munição.

Élcio Vieira de Queiroz e o PM Ronnie Lessa, acusado de efetuar os disparos que vitimaram Marielle e Anderson, deverão enfrentar um júri popular pelo duplo homicídio, sem data para o julgamento do processo do caso.

adblock ativo