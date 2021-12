Caso Isabella: testemunha-chave depõe no terceiro dia de julgamento

O terceiro dia de julgamento do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar Isabella em 2008, é marcado pelo depoimento da perita Rosângela Monteiro, do Núcleo de

Crimes Contra a Pessoa do Instituto de Criminalística (IC), um dos mais

esperados entre os envolvidos no caso. Rosângela é a primeira a ser

ouvida nesta quarta, após o início do julgamento por volta de

10h15, com mais de uma hora de atraso.







Rosângela disse que as manchas de sangue no apartamento do casal

estavam "interrompidas", o que representa que houve tentativa de limpar

o local do crime. Ela recusou a hipótese do sangue ser de animal ou

qualquer outro tipo de mancha, como a defesa já declarou que pretende

provar. O advogado Roberto Podval disse antes do julgamento que

pretende mostrar que o luminol, utilizado para localizar as manchas de

sangue, reage com outras substâncias, como cenoura.







Ronsângela detalhou, em seu depoimento, como foi feito os testes para

identificar que as manchas de sangue pertenciam a uma pessoa. Ela é a

única perita em São Paulo autorizada a trabalhar com o reagente. Ela

foi questiona pelo promotor Francisco Cembranelli se na bancada de

defesa do casal tinham alguém capacitado a usar o Bluestar (reagente).

Ela disse que não e foi questionada por Podval. "Como a senhora pode

dizer que não seria capaz de usar o reagente?".







A perita falou que o apartamento do casal foi o local de crime mais bem

preservado que já trabalhou, contestando o argumento da defesa de que

policiais alteraram a cena do crime.









