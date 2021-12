Caso Isabella: Sentença deve sair à 1h deste sábado, diz TJ-SP

A sentença do julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar Isabella em 2008, deve sair à 1 hora da madrugada deste sábado, 27, de acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça. A estimativa leva em consideração o tempo permitido para debate entre defesa e acusação e o período de votação dos jurados.



O promotor Francisco Cembranelli é o primeiro a falar nesta sexta após o início do quinto dia de julgamento por volta de 10h26 desta sexta-feira, 26. Ele diz que não é possível que Alexandre não tivesse no apartamento no momento em que a menina foi jogada ou que tivesse esbarrado com a terceira suspeita, alegada pela defesa. Para tal afirmação, ele usa como argumento os horários das ligaçãos dos vizinhos para a polícia informando do crime.



Cembranelli terá o tempo máximo de 2h30. A defesa deve iniciar sua explanação depois da pausa para o almoço e terá o mesmo tempo. Em seguida, o promotor terá direito de réplica pelo prazo, máximo, de 2 horas e a defesa de tréplica pelo mesmo tempo. Em seguida, o juiz vai se reunir com os jurados para definir a sentença.

A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, não assiste ao final do julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, de acordo sua advogada, Cristina Christo Leite. A assistente de acusação informou que Ana Oliveira está debilitada física e emocionalmente após ficar incomunicável entre segunda, 22, e quinta, 25, a pedido do advogado de defesa Roberto Podval. Cristina disse que a mãe de Isabella vai acompanhar o júri pela televisão.

Ao chegar no Fórum de Santana, nesta sexta, o advogado assistente de defesa, Ricardo Martins, disse discordar do responsável pela defesa do casal, Roberto Podval, que falou nesta quinta, que os clientes teriam "pequena" chance de serem absolvidos.

"Doutor Podval disse isso por conta da dificuldade do caso. Mas reafirmo a inocência do casal. Eu não tenho dúvida. É muito respeitoso entender porque as pessoas não conseguem ver isso. Elas não vivenciaram o processo. É óbvio que por isso as pessoas fazem mau juízo do casal".





Testes da perícia teriam comprovado que Alexandre só poderia ter as marcas da rede na sua camisa na forma encontrada se estivesse carregando um peso de 25 kg, correspondente ao de uma criança de 5 anos.

Anna Jatobá também confessou que "aumentou" e "inventou" informações à polícia ao falar que apanhou do pai. Segundo o interrogatório desta quinta, só houve uma ocorrência de agressão e não várias como ela teria dito para a polícia.



Relembre o julgamento - Ana Oliveira, mãe de Isabella, falou das ameaças que Alexandre Nardoni fez, segundo ela, para ela e sua mãe, além do ciúme que Anna Carolina Jatobá sentia dela e da filha.

Já a delegada Renata Pontes, responsável pelo inquérito do caso, disse que tinha 100% de certeza da culpa do casal. Ela negou que sua equipe tenha alterado o local do crime e disse que ouviu todas as pessoas apontadas pela defesa.



O médico do IML, Paulo Sérgio Tieppo Alves, que analisou o corpo da menina, disse que encontrou marcas de esganadura no pescoço da criança, como marcas de unhas. Tieppo também falou que Isabella sofreu antes de morrer e que marcas na sua boca indicam que alguém tentou impedir que ela gritasse.



O perito baiano Luís Eduardo de Carvalho Dórea analisou as manchas de sangue no apartamento e disse que as gotas indicam que Isabella estava a uma altura superior a 1,25 metro, portanto estaria sendo carregada por um adulto.



O depoimento da perita do Instituto de Criminalística, Rosângela Monteiro, foi considerado um dos mais importantes do julgamento. Ela disse que a marca na camisa de Alexandre só poderia ser feita se ele estivesse carregando um peso de 25 kg, equivalente ao de Isabella.



Rosângela contou que fez testes com outras situações e que em nenhuma a blusa ficou com as mesmas marcas da camiseta que era vestida por Alexandre. Ela descartou a possibilidade de o acusado ter apenas colocado a cabeça para fora para ver a filha lá embaixo. De acordo com ela, ele defenestrou (jogou para fora da janela com força) a vítima".



O jornalista Rogério Pagnan, que fez uma reportagem na qual o pedreiro Gabriel Santos Neto afirmava que um ladrão invadiu a obra vizinha ao edifício London, onde Isabella morreu, depôs a pedido da defesa. Ele contou que o pedreiro lhe disse que o portão da obra estava aberto.



O escrivão do 9° DP, Jair Stirbulov, também depôs a pedido da defesa. Ele confirmou sua participação no inquérito e disse que ouviu vizinhos, junto com a delegada e colheu informações por 30 dias após o crime. Na quarta-feira, 24, a defesa dispensou as outras testemunhas do caso para agilizar o processo.



Caso - Isabella morreu em 2008 após ser jogada do 6° andar do edifício em que o pai morava com a madrasta Ana Carolina Jatobá e seus dois outros filhos. A Promotoria alega que Anna Jatobá esganou a menina e que Alexandre a jogou pela janela. O casal nega as acusações e defende a presença de uma terceira pessoa no local do crime.

