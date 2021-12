Caso Isabella: Nardoni chora durante interrogatório no 4° dia de julgamento

Alexandre Nardoni, que é interrogado durante o julgamento em que ele e Anna Jatobá são acusados de matar Isabella em 2008, chorou quatro vezes. Uma das vezes aconteceu quando relembrou o que fez entre sexta (28 de março) e sábado (29 de março), véspera e dia do crime. Ele conta que Isabella e os irmãos brincaram com motos elétricas e depois tomaram banho de piscina, quando a filha ensinou o irmão a mergulhar. Alexandre também se emocionou quando relembrou o momento em que viu o corpo da filha no necrotério.



Ele disse que não matou a filha e que não alterou o local do crime. O acusado disse que a versão apresentada pelo juiz "não existe e é mentirosa". O acusado também contou que Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella, e sua família, eram contra o nascimento da filha, já que eles não eram casados. Três jurados abaixaram a cabeça neste momento e uma se emocionou.



A mãe de Alexandre, Maria Aparecida Nardoni, compareceu pela primeira vez ao julgamento. Antes do júri começar, Maria Aparecida se aproximou da bancada e pediu que o filho olhasse para ela. Ela bateu no peito e chorou. Alexandre também se emocionou.



Maria Aparecida foi retirada do júri pelo marido por não conseguir conter as lágrimas. Antes de entrar na sala, ela chorava muito e rezava em voz alta. Ela está acompanhada do pai de Alexandre, Antônio Nardoni, e da irmã Cristiane.



Interrogatório - O interrogatório de Alexandre começou por volta de 10h45 com o início do quarto dia de julgamento, neste quinta, 25, após 1h45 de atraso. Inicialmente, Alexandre respondeu perguntas do juiz Maurício Fossen. Agora é interrogado pelo promotor Francisco Cembranelli, e por último será questionado pela defesa. Os jurados também podem fazer perguntas aos réus. Para isso, eles devem anotar o questionamento e repassar ao juiz. Este vai avaliar se a questão é válida ou não.



Anna Jatobá aguarda Alexandre ser ouvido do lado de fora da sala do júri. Ele, por sua vez, poderá acompanhar o interrogatório da mulher, pois já terá se pronunciado. O relato dos Nardoni pode alterar a decisão dos jurados, de acordo com o juiz e professor de Processo Penal, Guilherme Madeira. “Até agora não se ouviu a versão deles. Isso pode alterar o quadro que se mostra de uma percepção comum”, disse, em entrevista ao programa Bom Dia Brasil.

É possível que ocorra a acareação entre o casal e Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella. O advogado de defesa, Roberto Podval, disse que ainda não decidiu se vai solicitar o procedimento e que isso depende do depoimento de seus clientes.

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella, está isolada desde segunda-feira, 22, após seu testemunho, a pedido da defesa. O promotor Francisco Cembranelli disse que ela está deprimida e abalada. De acordo com um médico que a acompanha, ela precisou de tratamento psicológico após a morte da filha.

O interrogatório do casal tem atraído a atenção de populares. Mais de 100 pessoas aguardam na porta do Fórum na tentativa de acompanhar o relato dos Nardoni.





Já a delegada Renata Pontes, responsável pelo inquérito do caso, disse que tinha 100% de certeza da culpa do casal. Ela negou que sua equipe tenha alterado o local do crime e disse que ouviu todas as pessoas apontadas pela defesa.

O médico do IML, Paulo Sérgio Tieppo Alves, que analisou o corpo da menina, disse que encontrou marcas de esganadura no pescoço da criança, como marcas de unhas. Tieppo também falou que Isabella sofreu antes de morrer e que marcas na sua boca indicam que alguém tentou impedir que ela gritasse.

O perito baiano Luís Eduardo de Carvalho Dórea analisou as manchas de sangue no apartamento e disse que as gotas indicam que Isabella estava a uma altura superior a 1,25 metro, portanto estaria sendo carregada por um adulto.

O depoimento da perita do Instituto de Criminalística, Rosângela Monteiro, foi considerado um dos mais importantes do julgamento. Ela disse que a marca na camisa de Alexandre só poderia ser feita se ele estivesse carregando um peso de 25 kg, equivalente ao de Isabella.



Rosângela contou que fez testes com outras situações e que em nenhuma a blusa ficou com as mesmas marcas da camiseta que era vestida por Alexandre. Ela descartou a possibilidade dele ter apenas colocado a cabeça para fora para ver a filha lá embaixo. De acordo com ela, ele defenestrou (jogou para fora da janela com força) a vítima".



O jornalista Rogério Pagnan, que fez uma reportagem na qual o pedreiro Gabriel Santos Neto afirmava que um ladrão invadiu a obra vizinha ao edifício London, onde Isabella morreu, depôs a pedido da defesa. Ele contou que o pedreiro lhe disse que o portão da obra estava aberto.



O escrivão do 9° DP, Jair Stirbulov, também depôs a pedido da defesa. Ele confirmou sua participação no inquérito e disse que ouviu vizinhos, junto com a delegada, e colheu informações por 30 dias após o crime.



A defesa dispensou as outras testemunhas do caso para agilizar o processo.





