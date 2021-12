Caso Henry: pai organiza carreata para pedir justiça após morte da criança

Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, de 4 anos, que morreu no dia 8 de março, vai organizar uma carreata para pedir justiça pela morte do filho nesta segunda-feira, 5, a partir das 17h. O engenheiro fez uma convocação pelas suas redes sociais.

A concentração está marcada para subprefeitura da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e o grupo seguirá até a 16ª DP (Barra), onde o caso é investigado.

A polícia investiga como aconteceu a trágica morte quando o menino estava no apartamento junto com a mãe, professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o médico e o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade).

Entenda o caso

O engenheiro Leniel Borel levou o filho Henry de volta para o apartamento da ex-mulher e mãe do garoto, Monique em um domingo, 7 de fevereiro de 2021. Por lá, o garoto ficou com a mãe e com o namorado, o vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, apelidado como Dr. Jairinho. Esta seria a última vez que Leniel veria o filho de 4 anos vivo.

De acordo com reportagem do portal UOL, os relatos de Monique na investigação apontam que o garoto chegou cansado e, ao chegar, teria pedido para dormir na cama do casal, pedido acatado.

Enquanto isso, o vereador e a mãe preferiram assistir televisão e, posteriormente, repousar no quarto de hóspedes antes de ir para o quarto onde o garoto dormia. Ambos só saíram de lá por volta das 3h30 da madrugada e, ao verificar o pequeno, notaram que seu corpo estava gelado e desacordado.

Os exames feitos após a confirmação do óbito apontaram que Henry tinha sinais de violência, tendo a causa do falecimento apontado como hemorragia interna pelo rompimento do fígado e laceração hepática causada por uma ação contundente, ou seja, por algum tipo de trauma físico. Os hematomas eram espalhados pelo corpo, principalmente no torso e no crânio.

A explicação de Monique e Jairinho foi obtida após 12 horas de depoimento, com a justificativa de que o garoto possivelmente teria ficado em pé na cama e sofrido as lesões após uma queda abrupta no encosto de uma poltrona, caindo no chão.

adblock ativo