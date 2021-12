Caso Henry: mãe e padrasto do menino participam de reconstituição com boneco

A mãe do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, o vereador Jairo Souza Santos Júnior (Solidariedade-RJ), conhecido como Dr. Jairinho, participarão, nesta quinta-feira, 1º, às 14h, da reconstituição da morte da criança no apartamento onde moravam no Rio de Janeiro.

A mãe e o padrasto do menino irão apresentar aos peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e aos policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) a versão deles sobre o que aconteceu no último dia 8 de março, quando, às 3h30, a criança deu entrada morta no Hospital Barra D’Or. A reprodução simulada vai consistir na encenação da narrativa dos fatos.

A ideia é simular as circunstâncias e o ambiente do apartamento 201 do bloco I do condomínio Majestic, no Cidade Jardim. Além de Monique e Jairinho, um boneco usado em treinamentos do Corpo de Bombeiros com características semelhantes as de Henry irá ajudar os investigadores. O menino media 1,15m e pesava 20 kg. Até o momento, a polícia já ouviu 17 testemunhas no inquérito que apura o caso.

