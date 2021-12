Caso de Brumadinho pode se tornar o pior acidente de trabalho do País

O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) pode ser considerado o maior acidente de trabalho da história do País, caso o número de mortos ultrapasse 69 - total de trabalhadores que morreram no desabamento do pavilhão de exposições do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, em 1971.

"Esse (de Brumadinho), infelizmente, parece que vai se sobrepor (ao de BH)." Há 287 desaparecidos, entre empregados próprios e terceirizados da Vale e a comunidade. Ao todo, há 58 mortes confirmadas até a noite de ontem. Uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho em Minas foi criada para acompanhar o caso. A primeira medida a ser adotada pelo grupo é assegurar o pagamento de salário aos trabalhadores sobreviventes e às famílias dos desaparecidos até que sejam encontrados. Entre as medidas que podem ser adotadas depois, estão indenizações individuais e por danos morais coletivos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

