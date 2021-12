Casal é preso após esconder pedras de crack em fralda de bebê de 7 meses

Um casal foi preso na noite de sábado, 7, após serem flagrados com pedras de crack escondidas na fralda de um bebê de 7 meses. O caso aconteceu no município de Dourados, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do site Dourados Agora, o casal de 19 e 20 anos foi visto com atitude suspeita, no Terminal Rodoviário do município. A Guarda Municipal de Dourados realizava rondas na região, quando o casal desceu de maneira apressada do ônibus, que faz a linha Ponta Porã/Três Lagoas, tomando rumo contrário ao local em que se encontrava a guarnição. Segundo o site, quando percebeu que seria abordada, a dupla tentou fugir entrando em um táxi.

Os dois foram abordados dentro do carro, no qual saíram rapidamente, deixando a criança de apenas 7 meses dentro do veículo, o que levantou ainda mais suspeitas da equipe. A mãe foi orientada a pegar a criança e foi o momento que a equipe de guardas municipais percebeu um volume suspeito na fralda da criança. Quando a mãe abriu a fralda, foi encontrada uma meia de criança 27 papelotes de uma substância aparentando ser crack.

Conforme o site, o pai, que tem 20 anos, tentou fugir correndo quando percebeu que o entorpecente foi encontrado. Questionado, ele afirmou que pegou a droga na cidade de Ponta Porã e que receberia o valor de R$ 300,00 para transportar.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

