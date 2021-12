Casal é preso acusado de violentar menina

Um casal foi preso acusado de violentar uma criança de 9 anos no interior de São Paulo. A menina é filha de Cássia Amaral de Souza Redondo, de 37 anos, que cometeu o crime junto com o marido David Souza Toneto, de 32 anos. O caso foi descoberto por uma tia da garota, que desconfiou porque ela estava deprimida. Ao ser questionada, a criança contou que era abusada pela mãe e padastro ao longo do ano de 2013.

A polícia expediu um mandado de prisão no dia 1º de janeiro, mas o casal fugiu. Eles foram encontrados na casa do pai de David. O homem alega que ele e a mulher sofrem de problemas mentais.

Na Bahia houve um caso semelhante esse ano. O policial militar Joilson Santana Lacerda e sua esposa são acusados de violentar os cinco filhos da amante do PM, que também participava do crime. A mulher do policial foi presa, mas ele fugiu com a amante.

adblock ativo