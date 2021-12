Casal é morto por vizinho que reclamava do barulho

A dentista Miriam Cecília Baida e o marido, Fábio de Rezende Rubim, foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira, 23, em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

O autor do crime foi o vizinho do casal, o empresário Vicente D'Alessio, que invadiu o apartamento com um revólver calibre 38 e atirou contra os dois, se matando em seguida.

O motivo do crime teria sido o barulho causado pelo casal, que morava no apartamento acima de Vicente. De acordo com testemunhas, o acusado assistia televisão com sua esposa, quando reclamou do barulho feito pelas duas vítimas.

O empresário teria dito à esposa que iria resolver o problema e foi ao apartamento dos vizinhos com a arma em punho. Ao votlar, ele teria confirmado que matou o casal, recarregou o revólver e se matou no elevador do edifício. Segundo a polícia, Vicente tinha posse de armas e usou um revólver calibre 38 registrado.

A arma do crime foi apreendida. As câmeras de segurança do prédio só fazem o monitoramento e não registraram o crime, segundo as primeiras informações dadas à polícia.

Vicente era portador da síndrome de Guillain-Barré, que ataca o sistema auto-imune, já havia sido internado e tomava medicamentos. A polícia investiga se ele teve algum surto que motivou o assassinato.

