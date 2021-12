Casada, eleita Miss Mundo Brasil renuncia a coroa

Eleita Miss Mundo Brasil, a representante de Sergipe, Ana Luísa Castro, renunciou a coroa nesta segunda-feira, 29. Ela, que era a segunda negra a vencer o concurso em mais de 50 anos, desistiu do título ao ser informada que o regulamento interno da seleção só aceitava mulheres solteiras.

Ana Luísa é casada com o belga Tanguy De Backer. A cerimônia foi realizada na Bélgica e estava em processo de homologação na Bélgica e no Brasil, o que "pode acontecer em um futuro próximo, o que poderia causar problemas para mim e para o concurso nacional", disse.

Ana Luísa casou com belga em cerimônia na Bélgica (Foto: Reprodução | Facebook)

Após a revelação do estado civil da Miss Mundo Brasil, a organização do concurso chegou a cogitar que ela poderia desistir da homologação da união, mas ela divulgou nota nas redes sociais renunciando ao título nesta manhã.

Ana Luísa disse tomou a "decisão com grande tristeza no coração" e assegurou "que em nenhum momento agiu de má fé". Ela alegou que só soube do impendimento após sua coroação.

Ilhabela

Com a renúncia, a segunda colocada Catharina Choi Nunes, de 25 anos, candidata de Ilhabela, em São Paulo, assume o posto deixado por Ana Luísa.

Como isso, ela, que é descendente de coreanos, será a primeira oriental a conquistar o título no Brasil. A jovem tem 1,77 m de altura e é estudante de comunicação social.

Ela vai representar o Brasil no concurso Miss Mundo, que acontece em dezembro, na China.

Carolina tem descendência coreana (Foto: Leonardo Rodrigues | MMB)

adblock ativo