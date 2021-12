Casa de Wolf Maya é assaltada no Rio de Janeiro

Wolf Maya, ator e diretor de novela da Rede Globo, teve a casa invadida nesta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro, por um homem identificado como Gabriel Luiz Gomes, 23 anos. Ele pulou o muro da residência, na Estrada da Gávea 765, região nobre da Zona Sul, em busca de objetos de valor e acabou fazendo quatro reféns.

Na hora da fuga, o criminoso levou o genro do diretor, Caio Heitor Ornelas Braga, namorado de Manuela (filha do diretor), para dirigir um dos carros da casa. Ao perceber que o bandido não estava armado, Caio largou o volante e lutou com o assaltante. O veículo acabou batendo.

Com o acidente, o bandido ficou ferido. Ele foi preso. Caio teve ferimentos leves.

Além do sequestro, o bandido, que tem três passagens pela polícia por roubo e furto, levou um computador, relógio, carteira, celular e dinheiro em espécie (R$ 200), que foram recuperados.

O diretor da novela "I love Paraisópolis" não quis comentar o caso, segundo a Central Globo de Comunicação. Wolf não estava em casa na hora do assalto.

