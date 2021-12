Cartórios registram número recorde de mortes no Brasil em março deste ano

Março de 2021 foi o mês com o maior número de mortes no Brasil, apontam dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Foram 139.406 mortes ocorridas no último mês por todas as causas, indicam os registros coletados até esta quinta-feira, 1.

Os números ainda devem aumentar nos próximos dias, já que nem todas as mortes ocorridas em março foram registradas. Isso porque um registro de uma morte no sistema pode levar dias para ser contabilizado.

O segundo mês com mais mortes nos últimos 18 anos foi junho de 2020, quando morreram 139.365 pessoas, segundo dados do Portal da Transparência da Arpen.

Março também registrou recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 66,8 mil óbitos, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa.

“Neste momento de extrema dificuldade que estamos vivendo poder proporcionar as informações de óbitos no Brasil de forma imediata, aberta e transparente a toda sociedade e aos órgãos públicos é essencial para que as autoridades possam planejar suas ações e a população possa ter a real dimensão dos perigos desta doença”, explica Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Arpen-Brasil.

