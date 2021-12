Carteira de habilitação de Renner está vencida há 4 anos

O cantor sertanejo Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner, da dupla Rick e Renner, está com a habilitação vencida há quatro anos, de acordo com a Polícia Civil. Renner foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 26, após dirigir embriago e bater na traseira de um carro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Carteira Nacional de Habilitação do cantor venceu no dia 10 de maio de 2010. Por volta das 8h10, o cantor teria perdido o controle da direção, antes de colidir contra um carro que estava estacionado na Avenida Pedro Bueno, na região do Campo Belo, na zona sul da capital paulista.

O exame do bafômetro apontou 1.0 grama de álcool por litro de ar nos pulmões, segundo a Polícia Civil - acima de 0,34 a infração é considerada crime de trânsito. Encaminhado à delegacia, o cantor passou cerca de sete horas detido no 27º Distrito Policial (Campo Belo), antes de pagar fiança de R$ 10 mil e ser liberado.

Renner estaria voltando de uma festa, acompanhado de um morador de rua, segundo o advogado Glecio Mariano, quando colidiu a sua BMW X5 em um Fiat Uno que estava estacionado na Avenida Pedro Bueno, no Campo Belo. Desocupado, o carro foi arrastado por alguns metros, mas ninguém se feriu. O cantor ainda tentou fugir duas vezes, mas os pneus do carro teriam estourado.

O dono do Fiat Uno havia acabado de estacionar o carro em frente à empresa onde trabalha, na região do Campo Belo, na zona sul da cidade. Ele contou que Renner estava em alta velocidade e que, após tentar fugir, um grupo de pessoas que também testemunharam a colisão teria tomado a chave do cantor e acionado a Polícia Militar.

O homem que estava no banco de passageiro do carro do cantor prestou depoimento para os policiais e depois foi liberado. Renner também foi submetido a exame de sangue no Instituto Médico Legal (IML), mas os policiais ainda não tiveram acesso ao laudo. O cantor foi autuado por embriaguez ao volante e tentativa de fuga.

Em 2001, Renner se envolveu em outro acidente de trânsito, que resultou na morte de duas pessoas.

Felipe Resk | Estadão Conteúdo Carteira de habilitação de Renner está vencida há 4 anos

