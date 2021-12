Carros de luxo são destruídos em batida de caminhão cegonha

A noite não foi nada feliz para um motorista desavisado que conduzia um caminhão cegonha no bairro Fundão, no Rio de Janeiro. A carreta, na qual ele transportava veículos de luxo, bateu em um viaduto e chegou a ficar entalada no equipamento. Vários carros de luxo perderam a capota e sofreram danos.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira, 8, próximo à Linha Amarela. A certeza que se tem é que cada carro transportado está avaliado em cerca de R$ 150 mil; já a dúvida, é se o motorista vai continuar no emprego.

adblock ativo