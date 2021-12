Carro incendiado é encontrado na região de buscas por Lázaro Barbosa

Um carro foi encontrado queimado às margens de uma estrada de chão que dá acesso à Gruta dos Ecos, região onde acontece buscas por Lázaro Barbosa, em Goiás. O veículo foi periciado pela polícia técnico-científica na tarde desta terça-feira, 22, e a intenção é saber se ele foi utilizado pelo criminoso baiano.

Segundo o G1, a polícia não quis comentar se há suspeita de que o carro tenha relação com Lázaro. Por volta das 14h13, a equipe foi em direção ao local onde o veículo estava, que fica a uma distância de cerca de 5,2 km da base.

Os policiais começaram a vasculhar a vegetação, na parte que não havia sido queimada. Uma perita ficou às margens da estrada para fazer a segurança dos demais agentes.

Os peritos fizeram fotografias do carro e do ambiente e usaram luvas para tocar no veículo, que estava com o capô arrancado. O carro, um Corsa Classic, ficou totalmente destruído pelas chamas.

O veículo foi levado para a Delegacia Regional de Águas Lindas. Até as 14h50, ainda havia pequenos focos de fumaça no local.

