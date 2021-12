Carro é "cimentado" após dono se negar a retirá-lo da rua

Um desentendimento entre vizinhos acabou de forma inusitada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nesta quarta-feira, 11. Sem solução na discussão entre um revendedor de veículos e o dono de um prédio para a retirada de um veículo, o proprietário do edifício mandou construir uma calçada no local onde o carro estava estacionado. Com isso, o automóvel ficou preso.

O mestre de obras Celso Antônio de Faria, que fez o serviço, disse a uma emissora de televisão que solicitou a retirada do veículo, mas o revendedor se negou. "A ordem do meu patrão era concretar e os advogados da firma vão entrar pra resolver", explicou ele, para a emissora de televisão.

O responsável pelo carro, Marcos Drumond, alega que o local em que a calçada foi construída é uma rua, que foi invadida pelo dono do prédio. Ele disse que pretende processar o proprietário do edifício.

A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) chegou a ser acionada antes do carro ser "cimentado", mas disse que não encontrou veículo estacionado em local proibido.

