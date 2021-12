Durante fuga da polícia, motorista bate em uma moto, no final da tarde desta segunda-feira, 2, em Alfenas (MG), derruba piloto e carona e quase passa por cima deles.

As imagens das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal mostram o carro descendo uma rua no bairro Residencial Oliveira e, ao virar a esquina, atinge a moto.

A passageira da moto perde o capacete no choque e a roda do carro quase passa sobre sua cabeça. Depois do choque, a polícia continua perseguindo o carro e o piloto da moto fica caído na rua.

Os ocupantes do carro estão envolvidos com o tráfico de drogas, segundo a polícia. Os bandidos foram presos em flagrante e o casal que se acidentou foi atendido no Hospital Alzira Velano com ferimentos leves e liberado.

Carro com bandidos derruba motocicleta durante fuga; veja

