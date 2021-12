Cármem Lúcia dá 5 dias para Bolsonaro informar sobre desmatamento na Amazônia

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou com "urgência e prioridade", que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informem sobre a situação de desmatamento da Amazônia.

A decisão também pede informações sobre as medidas adotadas para combater os danos e estabelece "prazo máximo e improrrogável" de cinco dias para o fornecimento das informações, conforme reportagem do UOL.

Após a manifestação da Presidência e do Meio Ambiente, deverão se pronunciar a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, "no prazo máximo e prioritário de três dias cada", diz o despacho.

