Carioca vai trabalhar de saia contra proibição de bermudas

O ilustrador carioca André Amaral Silva, que trabalha em um prédio no Centro do Rio de Janeiro, encontrou uma maneira inusitada de reclamar da proibição de entrar com bermudas no edifício. Foi trabalhar de saia.

O protesto foi compartilhado no Facebook de André e teve quase sete mil curtidas em cinco horas. No edifício, os homens são proibidos de entrar de bermuda, mas a proibição não vale para as mulheres, que podem usar bermudas ou saias.

Na Rede Social, André escreveu: "Depois de 2 anos trabalhando sem ar condicionado em meu prédio e após ter tentado buscar uma solução com os administradores durante todo este tempo, sem sucesso (que proíbe homens - e não mulheres - de trabalhar de bermuda) , resolvi vir trabalhar de saia. O rapaz da portaria quis me barrar entre surpreso e constrangido e pediu que eu me dirigisse ao Coronel PM que administra o prédio. Expliquei para ele a situação e o mesmo, muito gentil e cordato e sem a mínima surpresa, orientou o porteiro dizendo a ele : "- Pô, de saia pode deixar entrar".

Atormentado pelo calor que tem passado dos 40 graus na cidade, o ilustrador ainda escreveu: "E viva o verão e o esclarecimento, pq eu nunca fiz isso antes é que eu não sei..."

