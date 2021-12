Cardiologista de Dilma é contra vinda de médicos do exterior

O cardiologista, Roberto Kalil Filho, médico da presidente Dilma Rousseff, não concorda com a importação de médicos estrangeiros para o Brasil, lançado por sua paciente no último dia 7. "Sou terminantemente contra", diz.

De acordo com o especialista, o maior problema da transferência de médicos para regiões distantes são as condições precárias de trabalho. "Em alguns casos, não tem nem acomodação", ressalta.

O programa pretende fixar médicos em regiões interioranas do país e nas periferias. Por outro lado, entidades médicas criticam a proposta, defendendo melhoria de estrutura na rede e a criação de uma carreira federal do médico.

O médico ainda acredita que se os governos não conseguiram melhorar as condições de trabalho dos profissionais até hoje não mudarão a situação encaminhado médicos para o extremo norte. Mas a temporariedade da contratação e a garantia de que os estrangeiros não poderão ser transferidos alivia Kalil, por não tirar o emprego do brasileiro.

Kalil conta já ter manifestado sua contrariedade para o ministro Alexandre Padilha (Saúde), além de participar de uma reunião com a própria presidente Dilma para discussão do modelo. Durante as negociações, o governo admitiu alterações no projeto, como a regra que prioriza a opção por médicos brasileiros.

Com relação a exigência para que alunos de medicina trabalhem dois anos no SUS ele preferiu não tecer comentários, mas afirma que "não adianta jogar os médicos [num hospital] se não houver estrutura. O médico pode ser da China, da Lua. Se não tiver seringa, se não tiver raio x, ele não vai conseguir atender ao paciente."

adblock ativo