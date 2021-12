Cão salva menina esquecida por família em incêndio

Um cachorro salvou uma criança de um incêndio dentro de um imóvel depois que a família da garota tinha esquecido dela. De acordo a Agência de Notícias dos Direitos Animais (Anda), Ana Carolina dormia no quarto da casa da tia no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, quando um botijão de gás explodiu e pegou fogo.

Diversos adultos estavam no imóvel no momento, já que ajudavam na mudança na casa da tia da garota, Juliana, mas esqueceram que a criança estava no quarto. Mas o cão, chamado de Uísque, conseguiu acordar Ana Carolina ao lamber seu rosto. Os dois saíram da residência ilesos.

