Cão passa 8 dias em hospital aguardando pela dona que morreu

Um cachorro dormiu oito dias na porta de um hospital em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, aguardando a dona que tinha morrido. A idosa, de 82 anos, foi internada no dia 22 de julho e morreu no domingo, 26. Sem saber, o animal esperava a saída dela do hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Funcionários e pacientes tentaram adotar o cão, que não se movia da porta do hospital. Em alguns momentos, o animal chegava a dificultar a entrada na unidade de saúde, já que permaneceu deitado logo em frente à entrada principal.

Após a repercussão da história do cachorro, funcionários de um pet shop buscaram o animal para que ele recebesse cuidados.

adblock ativo