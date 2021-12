O sem-teto Lauri da Costa, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ficou hospitalizado depois de um ataque na rua e descobriu, depois de oito dias, que seu cachorro havia esperado no estacionamento do hospital até poder vê-lo.

Lauri teve o rosto esmagado por uma pedra por um pedestre. No hospital, ele descobriu que tinha um melanoma no rosto e teve que ser operado imediatamente.

Seu cão, chamado Seco, ficou do lado de fora, no estacionamento, esperando que ele retornasse logo. Depois de se restabelecer da cirurgia, Lauri encontrou o cachorro. A cena foi filmada com um celular. Veja!

Da Redação Cão espera dono por oito dias na porta de hospital; veja!

