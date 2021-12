Cantora e músicos ficam nus durante performance em show

A cantora Bárbara Eugênia ficou completamente nua durante uma performance em seu show, em São Paulo, neste sábado, 31. Os músicos Tatá Aeroplano e Peri Pane que participavam da apresentação também tiraram as roupas. Os três artistas seguraram uma faixa onde foi escrita a frase: "Você tem medo de quê?".

Ao jornal Folha de S. paulo, a cantora contou que a ação foi para pedir a naturalização da nudez. "O Brasil tem essa cultura terrível, de ver o corpo como algo vulgar. [A performance] foi um chamado para que as pessoas enxerguem de outra forma", disse.

Ainda de acordo com a publicação, a carioca falou que o público aprovou a ação. "Muitas pessoas vieram me parabenizar depois do show, elogiaram a coragem", declarou.

O show foi a estreia do novo disco de Bárbara, intitulado "Frou Frou".

