Cantora do Kaoma foi queimada viva, diz delegado

A cantora da banda Kaoma Loalwa Braz, de 64 anos, foi queimada viva, segundo o delegado Leonardo Macharet, da 124ª DP (Saquarema), responsável pelo caso. Ela teria sido vítima de um latrocínio e foi encontrada com o corpo carbonizado dentro de um carro na manhã desta quinta-feira, 19.

Quem teria confessado o crime foi Wallace de Paula Vieira, de 23 anos, que trabalhava na pousada da artista. Ele se apresentou à polícia também como vítima do roubo. A polícia suspeitou do nervosismo dele, que acabou confesando.

"Eles entraram na pousada, bateram nela com um pedaço de madeira, que já foi localizado. Também apreendemos uma faca e a camisa de um dos elementos com sangue. Ela estava gritando muito, eles resolveram levá-la para o carro. Um deles iria sair com ela do local, mas parece que o carro morreu e eles atearam fogo nela. Ela estava viva no momento que a queimaram. Foi queimada viva. Essa foi a parte mais cruel", disse o delegado, em entrevista ao Ego.

adblock ativo